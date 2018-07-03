Eve dönen THY ile uçtu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanıp çeyrek finale kalan takımlar belli olurken, elenen ülkelerin taraftarları da Rusya'yı gruplar halinde terk ediyor. Elenen ülkelerin taraftarları maçların yapıldığı Rusya'daki şehirlerden İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı olarak ülkelerinin yolunu tutuyor. Türk Hava Yolları (THY), Rusya'ya taraftar taşımasında olduğu gibi dönüşlerde de önemli rol oynuyor. Dönüşe geçen birçok taraftar grubu, Rusya'dan THY ile İstanbul'a gelerek transit olarak yine THY uçakları ile ülkelerine uçmayı tercih etti. THY'nin Rusya'dan çıkış ve İstanbul bağlantılı elenen ülkelere seferlerde yolcu doluluklarında artış meydana geldi. Özellikle Cuma günü dönüş yapan taraftar grupları, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde dikkat çekti. THY, Cuma günü dünya genelinde 243 binden fazla yolcu taşıdı.
ARJANTİNLİ DE GİDİYOR
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Cuma günü bin 519 sefer yaptık. Bu seferlerde 243 binden fazla yolcumuzu emniyet, konfor ile yerlerine ulaştırdık. Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor. THY, emniyet ve konfor ile sizlere hizmet etmekten gurur duyuyor" dedi. THY'yi tercih edenler arasında Suudi Arabistan, İran, Mısır, Peru, Nijerya, Güney Kore, Panama, İzlanda, Almanya gibi ülkelerin taraftarları da bulunuyor. İkinci tur maçlarında elenen takımlardan biri olan Arjantin'in taraftarlarının da THY'yi tercih ettiği, Rusya'dan, İstanbul aktarmalı Buenos Aires seferlerine büyük ilgi olduğu belirtildi.
153 BİN KİŞİ
Türk Hava Yolları da dahil yerli ve yabancı havayolu şirketleri ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Cuma günü 153 bin kişi seyahat etti. Dış hat seferlerinde 53 bin kişi giriş, 48 bin kişi ise çıkış yaptı. İç hatlarda ise 26 bin geliş ve 26 bin de gidiş yaşandı.
Arjantin, İspanya, Almanya gibi önemli futbol ülkelerinin takımları birbir elenirken bu işten kârlı çıkan THY oldu. Taraftarlar THY ile eve döndü.
ARJANTİNLİ DE GİDİYOR
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Cuma günü bin 519 sefer yaptık. Bu seferlerde 243 binden fazla yolcumuzu emniyet, konfor ile yerlerine ulaştırdık. Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor. THY, emniyet ve konfor ile sizlere hizmet etmekten gurur duyuyor" dedi. THY'yi tercih edenler arasında Suudi Arabistan, İran, Mısır, Peru, Nijerya, Güney Kore, Panama, İzlanda, Almanya gibi ülkelerin taraftarları da bulunuyor. İkinci tur maçlarında elenen takımlardan biri olan Arjantin'in taraftarlarının da THY'yi tercih ettiği, Rusya'dan, İstanbul aktarmalı Buenos Aires seferlerine büyük ilgi olduğu belirtildi.
153 BİN KİŞİ
Türk Hava Yolları da dahil yerli ve yabancı havayolu şirketleri ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Cuma günü 153 bin kişi seyahat etti. Dış hat seferlerinde 53 bin kişi giriş, 48 bin kişi ise çıkış yaptı. İç hatlarda ise 26 bin geliş ve 26 bin de gidiş yaşandı.
Arjantin, İspanya, Almanya gibi önemli futbol ülkelerinin takımları birbir elenirken bu işten kârlı çıkan THY oldu. Taraftarlar THY ile eve döndü.
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