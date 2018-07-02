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SGK'dan sigortalılar ve işverenlere yapılandırma uyarısı

SGKdan sigortalılar ve işverenlere yapılandırma uyarısı
Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yapılandırma çerçevesinde SGK'nın da alacaklarının yapılandırma kapsamına dahil edildiğini açıklayan SGK İl Müdürü Erkin Avcı, "Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması ile 7143 sayılı kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yasallaşmış oldu. Bu çerçevede de SGK’nın da alacakları yapılandırma kapsamına dahil edilmiş oldu.
  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 15:51
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