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Sağlık primi ödemek emeklilik maaşını etkiler mi?

Takvim ekonomi yazarı sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

Sağlık primi ödemek emeklilik maaşını etkiler mi?

Emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri alacağım emekli aylığını etkiler mi? 5...177148 Nolu SMS

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 07:47
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