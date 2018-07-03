Emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri alacağım emekli aylığını etkiler mi? 5...177148 Nolu SMS
Sağlık primi ödemek emeklilik maaşını etkiler mi?
Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...
Etiketler: Ali Şerbetçi
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