Devlet işleri telefona girdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bürokrasiyle mücadele kapsamında, devlet hizmetlerinin e-Devlet'e entegrasyonunda önemli mesafe alındı. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapılan çalışmalar sonucunda, devlet hizmetlerinin yüzde 86'sı e-Devlet'e entegre edildi. Belge esaslı değil, beyan esaslı bir yaklaşıma geçtiklerine dikkati çeken Fuat Oktay, "Sıfır belge için yola çıktık. 42 bin belgenin hiçbirini istemeyeceğiz" dedi.