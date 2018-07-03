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Devlet işleri telefona girdi

Devlet işleri telefona girdi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bürokrasiyle mücadele kapsamında, devlet hizmetlerinin e-Devlet'e entegrasyonunda önemli mesafe alındı. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapılan çalışmalar sonucunda, devlet hizmetlerinin yüzde 86'sı e-Devlet'e entegre edildi. Belge esaslı değil, beyan esaslı bir yaklaşıma geçtiklerine dikkati çeken Fuat Oktay, "Sıfır belge için yola çıktık. 42 bin belgenin hiçbirini istemeyeceğiz" dedi.
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