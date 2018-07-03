Önceki gün 4,6230 liradan kapatan dolar güne yükselişle başladı. Dolar güne 4,6240 liradan başlarken euro ise 5,3800 liradan güne başladı.





DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6240 liradan, avro 5,3800 liradan güne başladı.





EURO NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 4,6220 liradan alınan dolar, 4,6240 liradan satılıyor. 5,3780 liradan alınan

avronun satış fiyatı ise 5,3800 lira olarak belirlendi.

ÖNCEKİ GÜN DOLAR VE EURO NE KADARDI?

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6230 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3700 lira olmuştu.