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1 kaç TL? ? ne kadar? ( 2018)

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Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Önceki gün 4,6230 liradan kapatan güne yükselişle başladı. Dolar güne 4,6240 liradan başlarken ise 5,3800 liradan güne başladı.

DOLAR NE KADAR?

serbest piyasada dolar 4,6240 liradan, 5,3800 liradan güne başladı.

EURO NE KADAR?

'da 4,6220 liradan alınan dolar, 4,6240 liradan satılıyor. 5,3780 liradan alınan
avronun satış fiyatı ise 5,3800 lira olarak belirlendi.

ÖNCEKİ GÜN DOLAR VE EURO NE KADARDI?

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6230 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3700 lira olmuştu.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 09:20
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