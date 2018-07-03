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'na başvuruda rekor

Hükümetin yaptığı düzenleme sonrası hayata geçirilen 'na başvuru rekor düzeye ulaştı. Türkiye genelinde başvuru rakamı 1 miyon 800 bini aşarken, 330 bin başvuru ile zirveyi çekiyor.

İmar Barışı'na başvuru sürecinde bir aylık veriler ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için Türkiye genelinde 1.8 milyon başvuru yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği barış için başvurular 8 Haziran'da başlamıştı.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 08:50
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