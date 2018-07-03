İmar Barışı'na başvuru sürecinde bir aylık veriler ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için Türkiye genelinde 1.8 milyon başvuru yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği barış için başvurular 8 Haziran'da başlamıştı.
İmar Barışı'na başvuruda rekor
Hükümetin yaptığı düzenleme sonrası hayata geçirilen İmar Barışı'na başvuru rekor düzeye ulaştı. Türkiye genelinde başvuru rakamı 1 miyon 800 bini aşarken, İstanbul 330 bin başvuru ile zirveyi çekiyor.
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