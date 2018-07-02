THY kaptan pilotu paraşütte 2 dünya rekoru kırdı

Hafta sonu gerçekleştirilen atlayışta, Özenmiş 42 paraşütçü ile havada el ele tutuşup ters düşüş sırasında özel iki konfigrasyondan oluşan formasyon hareketi yaptı. Dünya Dikey 'Sequential' Formasyon Rekoru bu atlayışla kırılmış oldu. Daha sonra ekip ikinci bir deneme daha gerçekleştirdi. 42 paraşütçü, uçaktan atladıktan sonra 50 saniye boyunca paraşütlerini açmadı.