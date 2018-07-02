Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmelere ek olarak patlak veren ticaret savaşlarının da etkisi ile Avrupa borsaları haftaya çok sert düşüşlerle başladı.



ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmaya hazırladığına ilişkin haberler, Avrupa Birliği'nin ABD'yi otomobillere gümrük vergisi getirirse 300 milyar dolarlık misilleme ile vurmakla tehdit etmesi ve Çin ve Japonya'dan gelen güçlü PMI verilerine karşın, Asya borsaları Hong Kong dışında sert düşüşte.

Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin genel başkanı Horst Seehofer'in Merkel ile sığınmacı konusunda anlaşamazsa istifa edeceğini söylemesinin ardından Avrupa'da da endeksler düşüşle açıldı.

Financial Times'da yer alan bir habere göre Avrupa Birliği, ABD'nin Avrupa menşeli otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda 300 milyar dolarlık vergilerle karşılık verebileceğini yazdı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,23 azalışla 12.154,11 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 5.225,46 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,57 değer kaybıyla 9.471,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,74 düşüşle 21.254,60 puanda bulunuyor.

Analistler, bu hafta liderler arasında devam eden göçmen krizi ile ilgili görüşmeler ve veri akışının takip edileceğini ifade ederek, bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.