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Avrupa ları ticaret savaşı endişeleri ile çakılıyor

, Avrupa Birliği`nden ithal edilecek otomobillere yönelik ek gümrük vergisi tehdidinin ardından Avrupa Birliği`nin karşılık vereceğini söylemesi ve 300 milyar doları bulan bir misilleme yapacağı haberleriyle piyasalar sarsıldı. Güçlü verilere rağmen küresel piyasalar düşüşe geçti.

Avrupa borsaları çakılıyor

Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmelere ek olarak patlak veren ticaret savaşlarının da etkisi ile Avrupa ları haftaya çok sert düşüşlerle başladı.

ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmaya hazırladığına ilişkin haberler, Avrupa Birliği'nin ABD'yi otomobillere gümrük vergisi getirirse 300 milyar dolarlık misilleme ile vurmakla tehdit etmesi ve Çin ve Japonya'dan gelen güçlü PMI verilerine karşın, Asya borsaları Hong Kong dışında sert düşüşte.

İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin genel başkanı Horst Seehofer'in ile sığınmacı konusunda anlaşamazsa istifa edeceğini söylemesinin ardından Avrupa'da da endeksler düşüşle açıldı.

'da yer alan bir habere göre Avrupa Birliği, ABD'nin Avrupa menşeli otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda 300 milyar dolarlık vergilerle karşılık verebileceğini yazdı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,23 azalışla 12.154,11 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 5.225,46 puanda ve 'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,57 değer kaybıyla 9.471,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,74 düşüşle 21.254,60 puanda bulunuyor.

Analistler, bu hafta liderler arasında devam eden göçmen krizi ile ilgili görüşmeler ve veri akışının takip edileceğini ifade ederek, bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 11:30
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