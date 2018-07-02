2018 Emekli Temmuz zammı belli oldu mu? Emekliye Temmuz zam oranı belli oldu mu? 2018 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Emekliye Temmuz zammı yarın açıklanıyor. Yaklaşık 12 milyon emekli sevindirici haber için beklemeye başladı. Temmuz ayı içerisinde alacakları zam miktarını merak eden emekliler; 2018 emekliye Temmuz zammı belli oldu mu? emekliye Temmuz ayı zam oranları belli oldu mu? 2018 en düşük emekli maaşları ne kadar? gibi sorulara cevap aramaya başladı.
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