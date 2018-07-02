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ve güne nasıl başladı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (02.07.2018)

Cuma günkü kapanışta 4,5890 liradan haftayı kapatan güne 4,6120 liradan başladı. ise haftaya 5,3740 liradan başladı. İşte güncel dolar ve euro fiyatları.

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

serbest piyasada 4,6120 liradan, 5,3740 liradan güne başladı.

'da 4,6100 liradan alınan dolar, 4,6120 liradan satılıyor. 5,3720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3740 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5890 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3410 lira olmuştu.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 09:50
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