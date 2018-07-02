İstanbul serbest piyasada dolar 4,6120 liradan, avro 5,3740 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6100 liradan alınan dolar, 4,6120 liradan satılıyor. 5,3720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3740 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5890 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3410 lira olmuştu.