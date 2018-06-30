Devlete 10 bin eleman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçen yıl Şubat ayında başlatılan 'Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında işe yerleştirmede geçen yıl Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Bu yıl da ikinci seferberlik kapsamında hem kamu hem özel sektör elini taşın altına koydu. Kamu kurumlarına alınacak yeni elemanlarla ilgili bilgiler şöyle:
MALİYE BAKANLIĞI'NA 935 KAMU PERSONELİ: Bakanlık 3 farklı ilan ile farklı pozisyonlarda kamu personeli alımı yapılacağını açıkladı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na (A) grubu kadrolara atanmak üzere KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise (A) grubu kadrolara atanmak üzere KPSSP48, KPSSP3 ve KPSSP12 puan türlerinden 3 grupta toplam 400 devlet gelir uzman yardımcısı alımı yapılacak. Yine Gelir İdaresi'ne, vergi dairesi başkanlıklarında istihdam edilmek üzere KPSSP3 puan türünden 35 avukat alımı yapılacağı duyuruldu.
İŞKUR'A 2 BİN 219 MEMUR: Türkiye İş Kurumu Türkiye genelinde, bin 78 sözleşmeli büro personeli ve bin 141 İş ve Meslek Danışmanı alımı yapacak. 2016 KPSS sonuçlarına göre alım yapılacak. Başvurular elektronik ortamda İŞKUR'un sitesi üzerinden alınacak.
GELİR İDARESİ'NE BİN UZMAN YARDIMCISI: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere bin gelir uzman yardımcısı alacak. Başvurular 3 Temmuz'da başlayacak, 26 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. Adayların isimleri ve sınava girecekleri yerlerin listeleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalıyla GİB'in resmi internet sitesinde ilan edilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 7 BİN BEKÇİ
7 bin bekçi alımı için başvurular 22 Haziran'da sona erdi. Şimdi başvuru sonuçlarının İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yazılı sınavda 100 üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Yeni alımlar için de ilana çıkılacak.
MALİYE BAKANLIĞI'NA 935 KAMU PERSONELİ: Bakanlık 3 farklı ilan ile farklı pozisyonlarda kamu personeli alımı yapılacağını açıkladı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na (A) grubu kadrolara atanmak üzere KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise (A) grubu kadrolara atanmak üzere KPSSP48, KPSSP3 ve KPSSP12 puan türlerinden 3 grupta toplam 400 devlet gelir uzman yardımcısı alımı yapılacak. Yine Gelir İdaresi'ne, vergi dairesi başkanlıklarında istihdam edilmek üzere KPSSP3 puan türünden 35 avukat alımı yapılacağı duyuruldu.
İŞKUR'A 2 BİN 219 MEMUR: Türkiye İş Kurumu Türkiye genelinde, bin 78 sözleşmeli büro personeli ve bin 141 İş ve Meslek Danışmanı alımı yapacak. 2016 KPSS sonuçlarına göre alım yapılacak. Başvurular elektronik ortamda İŞKUR'un sitesi üzerinden alınacak.
GELİR İDARESİ'NE BİN UZMAN YARDIMCISI: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere bin gelir uzman yardımcısı alacak. Başvurular 3 Temmuz'da başlayacak, 26 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. Adayların isimleri ve sınava girecekleri yerlerin listeleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalıyla GİB'in resmi internet sitesinde ilan edilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 7 BİN BEKÇİ
7 bin bekçi alımı için başvurular 22 Haziran'da sona erdi. Şimdi başvuru sonuçlarının İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yazılı sınavda 100 üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Yeni alımlar için de ilana çıkılacak.
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