Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mayıs 2018'de, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5.3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara ulaştı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Mayıs'ta bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.3 arttı. Mayıs'ta en fazla ihracat 1 milyar 357 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı.
5 aylık ihracat 70 milyara dayandı
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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