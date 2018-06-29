Şarık Tara’dan acı veda

ENKA Holding Fahri Başkanı 88 yaşındaki Şarık Tara, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti. 1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği üyesi ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığını yaptı.
EN ZENGIN 6. KIŞI
Tara, 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in eşi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüşmüştü. Tara, 2014'te ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisiydi. Ünlü işadamı, 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 6. kişisi oldu.
EN ZENGIN 6. KIŞI
Tara, 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in eşi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüşmüştü. Tara, 2014'te ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisiydi. Ünlü işadamı, 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 6. kişisi oldu.
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