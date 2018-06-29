Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın TİM Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin, "Önemli olan isim değil, ihracatın ve ihracatçının kazanması. Adaylar bu sistemde yıllardır görev yapan, işi bilen arkadaşlar. Gözüm arkada kalmayacak" dedi. 10 yıldır sürdürdüğü TİM Başkanlığı görevi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Büyükekşi, TBMM'de TİM ve ihracatçı birlikleri kanunu çıkardıklarını, ayrıca 2 dönem kuralını değiştirerek başkanlık seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını sağladıklarını anımsattı. Büyükekşi, bugün 71 bin firmanın ihracat yapar hale geldiğine işaret ederek, 2023'te bu sayının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Büyükekşi, yarın seçimi kim kazanırsa kazansın ihracatın kazanmasıının önemli olduğunu söyledi.
TİM ERDOĞAN ILE YENI BAŞKANI SEÇECEK
TİM yarın 25'inci Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçecek. Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki seçimlerde Tahsin Öztiryaki, Oğuz Satıcı ve İsmail Gülle yarışacak.
Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın TİM Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin, "Önemli olan isim değil, ihracatın ve ihracatçının kazanması. Adaylar bu sistemde yıllardır görev yapan, işi bilen arkadaşlar. Gözüm arkada kalmayacak" dedi. 10 yıldır sürdürdüğü TİM Başkanlığı görevi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Büyükekşi, TBMM'de TİM ve ihracatçı birlikleri kanunu çıkardıklarını, ayrıca 2 dönem kuralını değiştirerek başkanlık seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını sağladıklarını anımsattı. Büyükekşi, bugün 71 bin firmanın ihracat yapar hale geldiğine işaret ederek, 2023'te bu sayının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Büyükekşi, yarın seçimi kim kazanırsa kazansın ihracatın kazanmasıının önemli olduğunu söyledi.
TİM ERDOĞAN ILE YENI BAŞKANI SEÇECEK
TİM yarın 25'inci Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçecek. Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki seçimlerde Tahsin Öztiryaki, Oğuz Satıcı ve İsmail Gülle yarışacak.
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