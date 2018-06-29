Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul'un Yeni Havalimanı'na taşınmak için hava yolu şirketlerinin hazırlıkları sürüyor. Türk Hava Yolları (THY) taşınma ve yatırım için bankalardan kredi çekecek. THY, taşınma kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanmak üzere 1 milyar dolar civarında kredi kullanacak. Bunun için 12-13 yerli ve yabancı bankayla masaya oturuldu. THY, 1 milyar doları, taşınma, müşteri satış ofisleri, taşıma bantları gibi alanlarda kullanacak. Toplam yatırım bedeli 10.25 milyar euro olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma işi, dünyanın en büyük taşınma operasyonu olacak. 25 Ekim öncesinde yeni havalimanına, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 3'te başlayacak, 31 Ekim gece yarısında bitecek.
1 milyar $’a taşınacak
THY, İstanbul Yeni Havalimanı’na 1 milyar dolara taşınacak. Yer değiştirme, dünyanın en büyük taşınma operasyonu olacak
Etiketler: İstanbul Yeni Havalimanı , banka , İstanbul , THY
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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