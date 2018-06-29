Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolara, ithalatı yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 64,8'e geriledi.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 41,4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 45 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50,9 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 357 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya, 858 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla İspanya izledi.

İthalatta ilk sırayı 2 milyar 80 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 732 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolarla İngiltere takip etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,1 iken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti.

Mayısta, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 11,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8 olarak kayıtlara geçti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 41,4 artış göstererek, 35 milyar 202 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.