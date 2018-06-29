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Düşük faizli için bugün son gün

Konut piyasasını hareketlendirmek ve vatandaşın daha rahat ev alabilmesini sağlamak amacıyla başlatılan düşük faizli kampanyasında son güne girildi.

Ziraat Bankası öncülüğünde konut sektörünü canlandırmak amacıyla başlatılan kredi faizlerinde indirim kampanyası için bugün son gün. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, faiz oranlarını aylık yüzde 0.98'e çeken bankaların, bu kampanyayı bugün bitireceğini söyledi.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 10:05
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