Ziraat Bankası öncülüğünde konut sektörünü canlandırmak amacıyla başlatılan kredi faizlerinde indirim kampanyası için bugün son gün. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, faiz oranlarını aylık yüzde 0.98'e çeken bankaların, bu kampanyayı bugün bitireceğini söyledi.