Ziraat Bankası öncülüğünde konut sektörünü canlandırmak amacıyla başlatılan kredi faizlerinde indirim kampanyası için bugün son gün. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, faiz oranlarını aylık yüzde 0.98'e çeken bankaların, bu kampanyayı bugün bitireceğini söyledi.
Düşük faizli konut kredisi için bugün son gün
Konut piyasasını hareketlendirmek ve vatandaşın daha rahat ev alabilmesini sağlamak amacıyla başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyasında son güne girildi.
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