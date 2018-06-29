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ve ne kadar? (29 Haziran 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 4,5760 liradan, 5,3320 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,5740 liradan alınan dolar, 4,5760 liradan satılıyor. 5,3300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3180 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

Saat 11.00 itibariyle dolar 4,57'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​Saat 11.00 itibariyle 5,31'den işlem görüyor.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 10:52
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