Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'nin finansman anlaşması imza töreninde konuştu. Albayrak, "Enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmalarımız hazır. Türkiye olarak yeni bir dönem başlıyor." dedi.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşmasına imza atıldığını kaydeden Albayrak, "Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti hem de düşük faizi ile Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Albayrak, son dönemde Türkiye'nin büyük enerji projeleriyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, TürkAkımı ile bunların yanında hayata geçirilen yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projelerimiz, doğalgaz depolama yatırımlarımız ve LNG terminallerimizle artık bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesine finansman sağlayan iki bankanın da kredi onaylarını seçim döneminde verdiğinin altını çizen Albayrak, bu kredinin Türkiye'nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildiğini söyledi.

Albayrak, siyasal istikrarın olduğu yerde güvenin, güvenin olduğu yerde de yatırım ve ekonomik büyümenin olduğunu anlattı. Albayrak, şunları söyledi

:

"Türkiye artık öngörülebilir politikalarla geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Artık yatırımcılar da uluslararası finans kuruluşları da şunu iyi biliyor: Türkiye'nin önü açık. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını hazırladık. Enerji de bu alanların başında geliyor. Enerjide Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak teknoloji ve verimlilik odaklı bir altyapının temellerini attık. Türkiye'nin enerjide gelecek vizyonu olan Milli Enerji ve Maden Politikasını ilan ettik. Artık kim gelirse gelsin önemli değil. Kurumlarda devamlılık esasından hareketle enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı bir yol haritamız var. Türkiye artık kurumsallaşıyor. Kişilerden bağımsız bir yapıya kavuşuyor. Kişilerin değil, vizyonun, projelerin, yatırımların devamı söz konusu artık."

"Yepyeni bir döneme girdik"

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde önemli bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıktığını belirten Albayrak, "Milletimiz bir kere daha istikrara ve güvene evet dedi. Türkiye'yi büyütecek proje ve yatırımlara devam dedi. Büyük ve güçlü Türkiye idealine her zamankinden daha fazla sahip çıktı. Seçimlerin artık belirsizlik değil, umut ve heyecan getirdiği yepyeni bir döneme girdik." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 24 Haziran gecesi yeni başarı hikayelerine imza atılacak tertemiz bir sayfa açtıklarını dile getirerek, artık Türkiye'nin her gün kendini yenileyen, kendini aşan ve daha büyük hedeflere koşan bir ülke olacağını söyledi.

Dünyanın kriz ve sorunlarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye'nin istikrar ve güçlü bir liderlikle yoluna devam ettiğine işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Seçim döneminde bile çalışmalarımıza ara vermedik. Son sürat çalışmaya devam ettik. Bilirsiniz genelde seçim zamanları kamu kepenkleri kapatır. Sonraki gelene kadar işler bekler. Artık o devirler geride kaldı. Çünkü artık kişilerden bağımsız, kesintisiz istikrar dönemine girdik. Artık seçimler nedeniyle ötelenen, iptal edilen hiçbir yatırım yok. Tam tersine hızlı bir şekilde yürüyoruz. Çünkü bugüne değil, geleceğe yatırım yapacağız artık. Denizlerimizde ilk defa kendi sondaj gemimiz Fatih ile ve kendi insan kaynağımızla faaliyetlere başladık. 1'e 400 bin değer katacak yeni bor stratejimizle ilgili imzalar attık. Borda ileri teknoloji ve katma değerli ürün dönemini başlattık. Bin 200 megavatlık Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük rüzgar off-shore sahalarından birinin ihalesi için ilgili süreci başlattık. Burada da yerli üretim ve yerli istihdam şartı ile başlattığımız teknoloji yerlileştirmesi çalışmalarına yeni bir ivme kazandıracağız. Büyüyen ve gelişen Türkiye'ye artık küçük çaplı projeler yetmez. Bir öncekinden daha fazlasını yapmak, onun da bir adım ötesine geçmemiz gerekiyor."