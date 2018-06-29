Türkiye'nin en büyük online bilet satış ve dağıtım şirketi Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı. Biletix, 2006'da tüm hisselerini sattığı ABD'li biletleme firması Ticketmaster kaynaklı bir veri sızıntısı olduğunu açıkladı. Müşterilerine gönderdiği e-posta yoluyla açıklama yapan Biletix, kendilerine hizmet sunan Inbenta Technologies'in sağladığı bir ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster İngiltere tarafından tespit edildiğini duyurdu. Biletix, çalınan kredi kartı bilgileri için bankalarla görüştüklerini belirterek, müşterilerine kontrol uyarısı yaptı.
Biletix müşterilerinin kart bilgileri çalındı
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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