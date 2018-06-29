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müşterilerinin kart bilgileri çalındı

Biletix müşterilerinin kart bilgileri çalındı
Türkiye'nin en büyük online bilet satış ve dağıtım şirketi Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı. , 2006'da tüm hisselerini sattığı ABD'li biletleme firması Ticketmaster kaynaklı bir veri sızıntısı olduğunu açıkladı. Müşterilerine gönderdiği e-posta yoluyla açıklama yapan Biletix, kendilerine hizmet sunan Inbenta Technologies'in sağladığı bir ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster tarafından tespit edildiğini duyurdu. Biletix, çalınan kredi kartı bilgileri için bankalarla görüştüklerini belirterek, müşterilerine kontrol uyarısı yaptı.
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