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25 bin e müjdesi

25 bin öğretmene atama müjdesi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin sı yapılacağını belirterek, "20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bininin mülakatı da yakında başlayacaktır. En kısa zamanda mülakatı tamamlanan 20 bin öğretmenin mülakat sonuçlarını açıklayacağız" dedi. 2 Temmuz'da kontenjanların ilan edileceğini kaydeden Bakan Yılmaz, "Tercihler 13 Temmuz'a kadar yapılacak. 1 Eylül'de de atamalarını tamamlayacağız" diye konuştu. , 1 Eylül gibi 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemizle buluşacak ve toplam öğretmen sayımız bizim dönemimizde atanan 610 bin öğretmenin üzerine çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
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