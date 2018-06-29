25 bin öğretmene atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması yapılacağını belirterek, "20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bininin mülakatı da yakında başlayacaktır. En kısa zamanda mülakatı tamamlanan 20 bin öğretmenin mülakat sonuçlarını açıklayacağız" dedi. 2 Temmuz'da kontenjanların ilan edileceğini kaydeden Bakan Yılmaz, "Tercihler 13 Temmuz'a kadar yapılacak. 1 Eylül'de de atamalarını tamamlayacağız" diye konuştu. Bakan Yılmaz, 1 Eylül gibi 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemizle buluşacak ve toplam öğretmen sayımız bizim dönemimizde atanan 610 bin öğretmenin üzerine çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: milli eğitim , Ismet Yilmaz , Bakan Yılmaz , atama , öğretmen
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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