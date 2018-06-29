Türkiye'nin Ocak-Mayıs döneminde yaptığı taze meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artışla 271 milyon dolara ulaştı. Kiraz, kayısı, nektarin, şeftali ve çileğin sırtladığı ihracatın yaz ve sonbaharda toplanacak diğer ürünlerle artışını sürdürmesi bekleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, ihracat, miktar bazında da yüzde 49 artışla 388 bin 506 ton oldu. Kilogram başına ihracat fiyatı ise 70 cent olarak gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde Rusya, Irak, Romanya, Almanya başta olmak üzere toplam 143 ülkeye meyve ve sebze gönderdi. Taze meyve ihracatındaki artışta Rusya'ya yapılan kiraz, çilek, nektarin ve şeftali satışındaki hızlı yükseliş etkili oldu. Dünya futbol şampiyonasının devam ettiği Rusya'da meyveye olan talep patladı. Kirazda ilk 5 aydaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artışla 54 milyon dolara ulaştı.
Dünya Kupası’nın meyveleri Türkiye’den
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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