Yol Durumu
  1. 1.3 milyon kişi barıştı
  2. 2.7 milyona ikinci maaş

Savunmaya bin 500 daimi işçi

Savunmaya bin 500 daimi işçi
Milli Savunma Bakanlığı, 17 ildeki askeri iş yerlerinde çalıştırılmak üzere bin 500 daimi işçi alınacağını duyurdu. Bakanlığın sitesindeki ilana göre, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince daimi işçi alınacak. Adayların 29 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu () aracılığıyla başvuru yapmaları gerektiği bildirilen ilanda, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı. İlanın başvuru koşulları arasında, 2016 KPSS sınavına girmiş olma ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor. Her aday İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.
Etiketler: , , ,
  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ