Milli Savunma Bakanlığı, 17 ildeki askeri iş yerlerinde çalıştırılmak üzere bin 500 daimi işçi alınacağını duyurdu. Bakanlığın internet sitesindeki ilana göre, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince daimi işçi alınacak. Adayların 29 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuru yapmaları gerektiği bildirilen ilanda, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı. İlanın başvuru koşulları arasında, 2016 KPSS sınavına girmiş olma ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor. Her aday İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.
Savunmaya bin 500 daimi işçi
Etiketler: Savunma Bakanlığı , İŞKUR , kpss , İnternet
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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