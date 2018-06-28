Kredi musluğu açık

TÜRK bankacılık sektörü, ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'lere desteğini sürdürüyor. Bankalar, KOBİ'lere özel kredi paketlerinin yanı sıra finansal okuryazarlık hizmeti de sunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; bankacılık sektörünün KOBİ'lere kullandırdığı nakdi kredi miktarı bakiyesi 2017 yıl sonunda 513 milyar 222 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde KOBİ kredileri bakiyesi 27 milyar 823 milyon liralık artış göstererek, Nisan sonu itibarıyla 541 milyar 46 milyon liraya ulaştı. Kullandırılan KOBİ kredilerinin bakiyesi, Nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 5.1'lik artışa işaret etti. Nisan ayı sonu itibarıyla KOBİ'lere bankaların sağladığı kredi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.8 arttı.
KÜÇÜK İŞLETMENİN PAYI % 32
KOBİ kredileri içinde en fazla payı yüzde 41.7 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi, Nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 20.4 artarak 225.5 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 12.2 artışla 174.1 milyar liraya ve mikro işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 13.5 yükselişle 141.5 milyar liraya ulaştı. KOBİ kredilerinde küçük işletmelerin payı yüzde 32.2, mikro işletmelerin payı yüzde 26.1 oldu.
MÜŞTERİ SAYISI 4.1 MİLYONU AŞTI
KOBİ niteliğinde toplam müşteri sayısı Nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 2.6 artarak 4 milyon 148 bin 602'ye çıktı. KOBİ niteliğindeki müşteri sayıları incelendiğinde mikro işletmelerin sayısının 3 milyon 194 bin 99 (yüzde 77), küçük işletmelerin sayısının 715 bin 713 (yüzde 17,3) ve orta büyüklükleri işletmelerin sayısının 237 bin 790 (yüzde 5.7) olduğu görüldü.
KÜÇÜK İŞLETMENİN PAYI % 32
KOBİ kredileri içinde en fazla payı yüzde 41.7 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi, Nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 20.4 artarak 225.5 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 12.2 artışla 174.1 milyar liraya ve mikro işletmelere kullandırılan kredi bakiyesi yüzde 13.5 yükselişle 141.5 milyar liraya ulaştı. KOBİ kredilerinde küçük işletmelerin payı yüzde 32.2, mikro işletmelerin payı yüzde 26.1 oldu.
MÜŞTERİ SAYISI 4.1 MİLYONU AŞTI
KOBİ niteliğinde toplam müşteri sayısı Nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 2.6 artarak 4 milyon 148 bin 602'ye çıktı. KOBİ niteliğindeki müşteri sayıları incelendiğinde mikro işletmelerin sayısının 3 milyon 194 bin 99 (yüzde 77), küçük işletmelerin sayısının 715 bin 713 (yüzde 17,3) ve orta büyüklükleri işletmelerin sayısının 237 bin 790 (yüzde 5.7) olduğu görüldü.
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