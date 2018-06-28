KOBİ’lere sigorta

Kobi'lerin finansmana erişmesini kolaylaştıran, hibe ve faiz destekleri sağlayan hükümet, yeni bir kolaylık için düğmeye bastı. KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için alacak sigortası yaygınlaştırılacak. KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem kurulacak. Bakanlar Kurulu'nun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, ticari alacak sigortasına ilişkin devlet destekli sistem getirildi. Buna göre, KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulacak. Bu sisteme ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek. Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ'lerin seçimine ilişkin kriterler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlıkça oluşturulacak. Sistemin işletilmesini teminen, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanacak.
GİRİŞİMCİYE DESTEK MÜJDESİ
Desteklerden daha fazla girişimcinin yararlanması için düğmeye basıldı. Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımı değiştirildi. Bir işletmenin 'KOBİ' olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı. Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırıldı:
● MİKRO İŞLETME: 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
● KÜÇÜK İŞLETME: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyonu aşmayanlar.
● ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler. Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek. Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve daha önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl sonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine destekli kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edecek.
GİRİŞİMCİYE DESTEK MÜJDESİ
Desteklerden daha fazla girişimcinin yararlanması için düğmeye basıldı. Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımı değiştirildi. Bir işletmenin 'KOBİ' olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon liraydı. Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırıldı:
● MİKRO İŞLETME: 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
● KÜÇÜK İŞLETME: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyonu aşmayanlar.
● ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler. Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek. Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve daha önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl sonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine destekli kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edecek.
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