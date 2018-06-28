‘Enerjıde üst lige çıkacağız’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama tesisi için verilen 1.2 milyar dolarlık kredinin imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu kredi, Türkiye'nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildi" dedi. "Artık yeni bir dönemeçteyiz" diyen Albayrak, şöyle devam etti:
SIÇRAMA ZAMANI
"Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden arınmış, kararlarını daha hızlı alan ve uygulayan bir Türkiye resmi var artık önümüzde. Daha icracı ve profesyonel yapılarla karar alma ve strateji üretme konusunda daha başarılı olacak yeni bir modelle artık sıçrama zamanı. Artık yatırımcılar da uluslararası finans kuruluşları da şunu iyi biliyor: Türkiye'nin önü açık. Büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını hazırladık. Enerji de bu alanların başında geliyor. Enerjide Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak teknoloji ve verimlilik odaklı bir altyapının temellerini attık. Bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz."
SIÇRAMA ZAMANI
"Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden arınmış, kararlarını daha hızlı alan ve uygulayan bir Türkiye resmi var artık önümüzde. Daha icracı ve profesyonel yapılarla karar alma ve strateji üretme konusunda daha başarılı olacak yeni bir modelle artık sıçrama zamanı. Artık yatırımcılar da uluslararası finans kuruluşları da şunu iyi biliyor: Türkiye'nin önü açık. Büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını hazırladık. Enerji de bu alanların başında geliyor. Enerjide Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak teknoloji ve verimlilik odaklı bir altyapının temellerini attık. Bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz."
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