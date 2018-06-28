2.7 milyona ikinci maaş

Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılacak. Bu grupla otomatik BES'e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil olacak. 2.7 milyon kişiye ikinci emekliliğin yolu açılacak.
4.1 MİLYON KİŞİ BES'TE
Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. Cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek. Otomatik BES kapsamında 15 Haziran itibarıyla 4 milyon 140 bin 609 çalışan bulunuyor. Sistemde çalışanların fon tutarı 2 milyar 967 milyon 859 bin 230 lira görünüyor. Hazinenin uygulamayı iyileştirmek için çalışmaları devam ederken, sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan işyerleri de 1 Ocak 2019'dan itibaren katılacak.
4.1 MİLYON KİŞİ BES'TE
Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. Cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek. Otomatik BES kapsamında 15 Haziran itibarıyla 4 milyon 140 bin 609 çalışan bulunuyor. Sistemde çalışanların fon tutarı 2 milyar 967 milyon 859 bin 230 lira görünüyor. Hazinenin uygulamayı iyileştirmek için çalışmaları devam ederken, sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan işyerleri de 1 Ocak 2019'dan itibaren katılacak.
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