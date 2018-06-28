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1.3 milyon kişi barıştı

1.3 milyon kişi barıştı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 8 Haziran'da başlayan İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısının 1 milyon 300 bine ulaştığını söyledi. Demirtaş, herkesin, bulunduğu bölgede, binasında, konutunda mutlaka bir problem yaşadığını kaydederek, genelinde bulunan 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun konuşulduğunu anlatarak, için günde ortalama 50-60 bin başvuru olduğunu belirtti.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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