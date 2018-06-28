Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 8 Haziran'da başlayan İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısının 1 milyon 300 bine ulaştığını söyledi. Demirtaş, herkesin, bulunduğu bölgede, binasında, konutunda mutlaka bir problem yaşadığını kaydederek, Türkiye genelinde bulunan 26 milyon konuttan en az 13 milyonunda imar sorunu bulunduğunun konuşulduğunu anlatarak, İmar Barışı için günde ortalama 50-60 bin başvuru olduğunu belirtti.
1.3 milyon kişi barıştı
Etiketler: imar barışı , Türkiye
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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