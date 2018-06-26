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  1. Patates-soğan 1 TL’ye inecek

İlk 10 lira

İlk incir 10 lira
Sezonun ilk leri pazarda kilosu 10 liradan alıcı buluyor. 'te pazarda incir satan Bahattin Çalık, fiyatın yüksek olması nedeniyle istedikleri satışı gerçekleştiremediklerini belirterek, "İncirler 'in Tarsus ilçesinden geliyor. İlk çıkım olmasından ve fiyatının 10 lira olmasından dolayı çok fazla talep görmüyor" dedi.
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