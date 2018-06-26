Sezonun ilk incirleri pazarda kilosu 10 liradan alıcı buluyor. Bilecik'te pazarda incir satan Bahattin Çalık, fiyatın yüksek olması nedeniyle istedikleri satışı gerçekleştiremediklerini belirterek, "İncirler Mersin'in Tarsus ilçesinden geliyor. İlk çıkım olmasından ve fiyatının 10 lira olmasından dolayı çok fazla talep görmüyor" dedi.
İlk incir 10 lira
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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