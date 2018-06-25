Pıyasalarda istikrar sevinci

Seçimlerin ardından piyasada istikrar sevinci yaşandı. Faiz lobilerinin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının sabırsızlıkla beklediği seçim sonuçları, Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenleri ise üzdü. Vatandaş istikrardan yana oy kullanarak, 16 yıldır elde edilen kazanımların devamı için düğmeye bastı. Yükselen büyüme oranları ile dünyayı kıskandıran tablolar ortaya koyan Türkiye, AK Parti ile yeni başarılara yelken açtı. Seçimlerin hemen öncesinde başlayan döviz kurlarındaki düşüş, istikrar ile sürecek. Son dönemde kayıplar yaşayan Borsa İstanbul'un da tırmanışa geçmesi kaçınılmaz hal aldı.
RAKAMLAR DENGELENECEK
İstikrar sonucunun çıkması piyasaları rahatlattı. Gece sonuçların açıklanmasıyla birlikte dolar kurunda gerileme başladı. Bugün piyasaların açılmasının ardından kurlardaki düşüşün sürmesi ve Borsa'nın da yükselmeye başlaması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle para piyasalarının seçim sonuçlarını olumlu karşılayacağını ve istikrarın gerek döviz gerek faiz ve borsa tarafında dengeleri sağlayacağını belirtiyor.
RAKAMLAR DENGELENECEK
İstikrar sonucunun çıkması piyasaları rahatlattı. Gece sonuçların açıklanmasıyla birlikte dolar kurunda gerileme başladı. Bugün piyasaların açılmasının ardından kurlardaki düşüşün sürmesi ve Borsa'nın da yükselmeye başlaması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle para piyasalarının seçim sonuçlarını olumlu karşılayacağını ve istikrarın gerek döviz gerek faiz ve borsa tarafında dengeleri sağlayacağını belirtiyor.
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