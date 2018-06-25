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Seçim sonrası dolar ve euro güne nasıl başladı?

Seçimin ilk sonuçları uluslararası piyasalarda olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli seçimlerinin ardından da sert düşüş gözlendi. Cuma günü haftayı 4.68 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, dün yapılan seçimlerin ardından 4.5868'e kadar geriledi.

Dolar/TL haftanın ilk gününde şu dakikalarda 4.63 seviyesinden işlem görüyor.

/TL ise 5.40'tan işlemde.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 08:01
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