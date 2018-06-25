Seçimin ilk sonuçları uluslararası piyasalarda olumlu karşılandı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli seçimlerinin ardından dolarda sert düşüş gözlendi. Cuma günü haftayı 4.68 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, dün yapılan seçimlerin ardından 4.5868'e kadar geriledi.
Dolar/TL haftanın ilk gününde şu dakikalarda 4.63 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 5.40'tan işlemde.
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