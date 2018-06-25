Önce oy verdiler sonra boy verdiler

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Vatandaşlar, görevlerini yapmak için sandıklara akın etti. Yüzde 80'leri aşan bir katılımla tercih ettikleri adayları seçti. Bunun için gittikleri bölgelerden dün sabah saatlerinden itibaren uçakla ve otobüslerle oy kullandıkları yerlere geldi.
HAVA-KARA YOLU
Özellikle sahil kasabalarında olanlar ve tatildeki yerli turistler, alanları ve otogarları doldurdu. Muğla, Antalya, İzmir gibi sahil kentlerindeki plajlar, belediye başkanlarının esprili tatil uyarılarıyla boşaldı. Vatandaşlar, sabah erkenden kalkıp oy pusulalarını ve mayolarını yanına aldı. Oylarını bir an önce kullanıp tekrar plajların yolunu tuttu. Sahile yakın olan okullarda oy kullanma işlemlerini yapan vatandaşlar denizin, sahil ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti.
ŞANSLI SEÇMEN
Oyunu Gündoğan Mahallesi'nde kullanan Özden Uras isimli vatandaş, "Gittik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandıktan sonra sahile geldik. Denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz" dedi. Şule Aslan isimli başka bir vatandaş ise "Sabah erkenden gittim, oyumu Atatürk İlköğretim Okulu'nda kullandım. Biz şanslı insanlarız, gidiyoruz, oyumuzu kullanıyoruz, sonra denizimize giriyoruz. Tatili denize girerek değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı. Yabancı turistler ise Türkiye'de çok heyecanlı bir seçim yaşandığını söyledi. Yabancı misafirlerimiz, yerli turistlerin boşalttığı plajlarda birkaç saatliğine de olsa denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Tatil beldelerinde oturan vatandaşlar, önce oylarını kullandı. Bunların arasında yer alan özellikle yabancı gelinler de Türk vatandaşı oldukları için görevlerini yaptı.
İzmir'in Selçuk, Torbalı ve Menderes ilçelerinde, sabah erken saatlerde mayolarını ve oy pusulalarını yanlarına alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra araçlarıyla sahile hücum ettiler. Sahilde araba ve insanlar adeta bir görsel bir şölen oluşturdu.
Muğla ve ilçelerinde oylarını kullanan vatandaşlar, sıcak havanın keyfini denizde çıkardı.
24 HAZİRAN 2018 SAAT: 14:00
Oyunu kullanan vatandaşlar Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında vakit geçirdi. Kırşehir, Ankara ve Kırıkkale'de oylarını kullanan bazı vatandaşlar, günü aileleriyle Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı plajında değerlendirdi.
OTOGAR DOLDU
Türkiye'nin birçok otogarı da tıklım tıklım doldu. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar, oy kullanacakları şehirlere geldi. Vatandaşlık görevlerini yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar tatil yerlerine geri döndü.
UÇAK İZDİHAMI
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar tatillerini yarıda keserek sandığa koştu. Atatürk Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.
HAVA-KARA YOLU
Özellikle sahil kasabalarında olanlar ve tatildeki yerli turistler, alanları ve otogarları doldurdu. Muğla, Antalya, İzmir gibi sahil kentlerindeki plajlar, belediye başkanlarının esprili tatil uyarılarıyla boşaldı. Vatandaşlar, sabah erkenden kalkıp oy pusulalarını ve mayolarını yanına aldı. Oylarını bir an önce kullanıp tekrar plajların yolunu tuttu. Sahile yakın olan okullarda oy kullanma işlemlerini yapan vatandaşlar denizin, sahil ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti.
ŞANSLI SEÇMEN
Oyunu Gündoğan Mahallesi'nde kullanan Özden Uras isimli vatandaş, "Gittik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandıktan sonra sahile geldik. Denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz" dedi. Şule Aslan isimli başka bir vatandaş ise "Sabah erkenden gittim, oyumu Atatürk İlköğretim Okulu'nda kullandım. Biz şanslı insanlarız, gidiyoruz, oyumuzu kullanıyoruz, sonra denizimize giriyoruz. Tatili denize girerek değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı. Yabancı turistler ise Türkiye'de çok heyecanlı bir seçim yaşandığını söyledi. Yabancı misafirlerimiz, yerli turistlerin boşalttığı plajlarda birkaç saatliğine de olsa denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Tatil beldelerinde oturan vatandaşlar, önce oylarını kullandı. Bunların arasında yer alan özellikle yabancı gelinler de Türk vatandaşı oldukları için görevlerini yaptı.
İzmir'in Selçuk, Torbalı ve Menderes ilçelerinde, sabah erken saatlerde mayolarını ve oy pusulalarını yanlarına alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra araçlarıyla sahile hücum ettiler. Sahilde araba ve insanlar adeta bir görsel bir şölen oluşturdu.
Muğla ve ilçelerinde oylarını kullanan vatandaşlar, sıcak havanın keyfini denizde çıkardı.
24 HAZİRAN 2018 SAAT: 14:00
Oyunu kullanan vatandaşlar Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında vakit geçirdi. Kırşehir, Ankara ve Kırıkkale'de oylarını kullanan bazı vatandaşlar, günü aileleriyle Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı plajında değerlendirdi.
OTOGAR DOLDU
Türkiye'nin birçok otogarı da tıklım tıklım doldu. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar, oy kullanacakları şehirlere geldi. Vatandaşlık görevlerini yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar tatil yerlerine geri döndü.
UÇAK İZDİHAMI
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar tatillerini yarıda keserek sandığa koştu. Atatürk Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.
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