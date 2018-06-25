İş dünyası memnun

EKONOMİ OTOBAN HIZINA KAVUŞACAK
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir. Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye'yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır.
MİLLETİMİZ SAHİP ÇIKTI
ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur: Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir.
İSTİKRARA TAM NOT
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Bu seçim ülkemiz demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Halkımız, güçlü bir yürütme için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ortaya koyarken, Meclis'i de aynı yönde yapılandırdı ve siyasi istikrara tam not verdi.
OYLAR GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Çıktığımız 'Güçlü Türkiye' yolunda 24 Haziran seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağ salim geçtik. Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır. Şimdi vakit, ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir.
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir. Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye'yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır.
MİLLETİMİZ SAHİP ÇIKTI
ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur: Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdik. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir.
İSTİKRARA TAM NOT
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Bu seçim ülkemiz demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Halkımız, güçlü bir yürütme için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ortaya koyarken, Meclis'i de aynı yönde yapılandırdı ve siyasi istikrara tam not verdi.
OYLAR GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Çıktığımız 'Güçlü Türkiye' yolunda 24 Haziran seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağ salim geçtik. Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır. Şimdi vakit, ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir.
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