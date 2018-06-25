Dev projelerle yola devam

Türkiye, 16 yıldır sürdürdüğü kesintisiz büyüme ve kalkınmayı yeni dönemde de devam ettirecek. Yeni dönem stratejisinin ekonomi ayağı 'yatırım, istihdam, kalkınma' parolası üzerine temellendirilirken; yatırım alanlarının başında savunma ve enerji sektörleri yer alacak. Yeni dönemde hayata geçecek projelerden bazıları şöyle:
KANAL İSTANBUL'DA KAZMA VURULACAK: Dünyanın en büyük projelerinden Kanal İstanbul'da ihale yıl sonu yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde İçsular Genel Müdürlüğü kurularak proje oraya bağlanırken, ilk kazma da bu yıl vurulacak. Proje kapsamında 100 milyar dolarlık bir ekonomi yaratılması hedeflenirken; yapay adalar, konutlar, limanlar ile İstanbul'un değerine değer katılacak.
TANAP'TA İLK TİCARİ GAZ AKIŞI 30 HAZİRAN'DA: Asrın projelerinden Azeri gazını Türkiye ve ardından da Avrupa'ya ulaştıracak olan TANAP'ın açılışı 5 devlet başkanının katılımıyla gerçekleşirken, projedeki ilk ticari gaz akışı da 30 Haziran'da başlayacak. 8 milyar dolara tamamlanan çalışma ile Türkiye'de kullanılan Rus gazının yerini de yavaş yavaş Azeri gazı alacak.
YERLİ OTOMOBİL İÇİN 5 MODEL: Elektrikli olarak üretilecek Türkiye'nin yerli otomobil çalışmalarında 2019 yılında üretim yeri tamamlanacak. Toplamda 5 model olarak üretilecek araçlar, 2021'de yollarda olacak.
SAVAŞAN İNSANSIZ UÇAKLAR: Stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları üretilecek. Daha yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilen, 1.5 ton taşıma kapasitesine sahip, milli AESA radarı ile donatılmış türbin motorlu Taarruzi İHA Sistemi geliştirilecek. Milli akıllı bombalar ile donatılarak 2020 yılında hizmete sunulacak. Milli insansız savaş uçağı da 2023 yılına kadar geliştirilecek.
UZAY AJANSI KURULUYOR: Uzay Ajansı bu yıl kuruluyor. Uydu haberleşme kapasitesi artırılacak.
7.5 MİLYON KONUT DÖNÜŞECEK: Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 7.5 milyon birimin 15 yılda dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar devam edecek. Konut ihtiyacı; daha güvenli, daha az enerji kullanan ve daha nitelikli bir ortamda karşılanacak.
ENERJİ ENVANTERİ YENİLENECEK: Güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji alanında envanter yenilenecek. Hidroelektrik kapasitesine de 10 bin MW'lık ekleme yapılacak.
ILUSU'DA SULAR TUTULUYOR: Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olacak Ilısu Hidroelektrik Santrali'nde bu yıl su tutulmaya başlanıyor. Bin 200 MW'lık kurulu santralden yıllık ortalama 4 milyar kWh elektrik üretilecek. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. yüksek barajı olacak Artvin Yusufeli Barajı tamamlanacak.
ALTAY TANKI'NDA SERİ ÜRETİM
Ar-Ge ve prototip aşaması tamamlanan Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak. Altay Tankı'nın milli güç sistemi Ar-Ge aşaması tamamlanarak ürün haline getirilecek. Mini, taktik ve operatif sınıfında Ar-Ge aşamaları tamamlanarak seri üretime giren İHA ve SİHA'ların güvenli ağ üzerinden çalışacak merkezi komuta kontrol harekat merkezleri kurulacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ GELİYOR
DÜNYANIN en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için düğmeye basıldı. Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar santrali olacak projenin ihale şartnamesi geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bin 200 megavat kapasiteyle kurulacak santral için son başvuru tarihi 23 Ekim 2018 olarak açıklandı.
6 MİLYON METRENİN ÜZERİNDE SONDAJ
Geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'e uğurlanırken, ikinci bir gemi ile sondaj çalışmaları hızlanacak. 2019 yılı sonuna kadar 6 milyon metrenin üzerinde maden arama sondajı yapması sağlanacak.
KANAL İSTANBUL'DA KAZMA VURULACAK: Dünyanın en büyük projelerinden Kanal İstanbul'da ihale yıl sonu yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde İçsular Genel Müdürlüğü kurularak proje oraya bağlanırken, ilk kazma da bu yıl vurulacak. Proje kapsamında 100 milyar dolarlık bir ekonomi yaratılması hedeflenirken; yapay adalar, konutlar, limanlar ile İstanbul'un değerine değer katılacak.
TANAP'TA İLK TİCARİ GAZ AKIŞI 30 HAZİRAN'DA: Asrın projelerinden Azeri gazını Türkiye ve ardından da Avrupa'ya ulaştıracak olan TANAP'ın açılışı 5 devlet başkanının katılımıyla gerçekleşirken, projedeki ilk ticari gaz akışı da 30 Haziran'da başlayacak. 8 milyar dolara tamamlanan çalışma ile Türkiye'de kullanılan Rus gazının yerini de yavaş yavaş Azeri gazı alacak.
YERLİ OTOMOBİL İÇİN 5 MODEL: Elektrikli olarak üretilecek Türkiye'nin yerli otomobil çalışmalarında 2019 yılında üretim yeri tamamlanacak. Toplamda 5 model olarak üretilecek araçlar, 2021'de yollarda olacak.
SAVAŞAN İNSANSIZ UÇAKLAR: Stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları üretilecek. Daha yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilen, 1.5 ton taşıma kapasitesine sahip, milli AESA radarı ile donatılmış türbin motorlu Taarruzi İHA Sistemi geliştirilecek. Milli akıllı bombalar ile donatılarak 2020 yılında hizmete sunulacak. Milli insansız savaş uçağı da 2023 yılına kadar geliştirilecek.
UZAY AJANSI KURULUYOR: Uzay Ajansı bu yıl kuruluyor. Uydu haberleşme kapasitesi artırılacak.
7.5 MİLYON KONUT DÖNÜŞECEK: Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 7.5 milyon birimin 15 yılda dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar devam edecek. Konut ihtiyacı; daha güvenli, daha az enerji kullanan ve daha nitelikli bir ortamda karşılanacak.
ENERJİ ENVANTERİ YENİLENECEK: Güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji alanında envanter yenilenecek. Hidroelektrik kapasitesine de 10 bin MW'lık ekleme yapılacak.
ILUSU'DA SULAR TUTULUYOR: Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olacak Ilısu Hidroelektrik Santrali'nde bu yıl su tutulmaya başlanıyor. Bin 200 MW'lık kurulu santralden yıllık ortalama 4 milyar kWh elektrik üretilecek. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. yüksek barajı olacak Artvin Yusufeli Barajı tamamlanacak.
ALTAY TANKI'NDA SERİ ÜRETİM
Ar-Ge ve prototip aşaması tamamlanan Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak. Altay Tankı'nın milli güç sistemi Ar-Ge aşaması tamamlanarak ürün haline getirilecek. Mini, taktik ve operatif sınıfında Ar-Ge aşamaları tamamlanarak seri üretime giren İHA ve SİHA'ların güvenli ağ üzerinden çalışacak merkezi komuta kontrol harekat merkezleri kurulacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ GELİYOR
DÜNYANIN en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi santrali için düğmeye basıldı. Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar santrali olacak projenin ihale şartnamesi geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bin 200 megavat kapasiteyle kurulacak santral için son başvuru tarihi 23 Ekim 2018 olarak açıklandı.
6 MİLYON METRENİN ÜZERİNDE SONDAJ
Geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'e uğurlanırken, ikinci bir gemi ile sondaj çalışmaları hızlanacak. 2019 yılı sonuna kadar 6 milyon metrenin üzerinde maden arama sondajı yapması sağlanacak.
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