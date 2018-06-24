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Maliye’nin acı kaybı

Maliye’nin acı kaybı
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evinde öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'ün cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Caminde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra İncek Köyü Mezarlığı'na defnedilecek. Ertürk, 1968 yılında doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2 Mayıs 2014 tarihli 'de yayınlanan Kararnameyle si Başkanı olarak görevlendirildi.
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