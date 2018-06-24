Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evinde öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adnan Ertürk'ün cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Caminde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra İncek Köyü Mezarlığı'na defnedilecek. Ertürk, 1968 yılında doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kararnameyle Gelir İdaresi Başkanı olarak görevlendirildi.
Maliye’nin acı kaybı
Etiketler: Adnan Ertürk , Ankara Üniversitesi , Resmi Gazete , gelir idare
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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