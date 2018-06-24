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e 9 bin 500 sözleşmeli personel

Diyanete 9 bin 500 sözleşmeli personel
Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursu öğreticisi, imamhatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 4-B sözleşmeli personeller, puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre istihdam edilecek. Başvurularda KPSS puan türlerinden, lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak. Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar, Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek. Bu ilan ile birlikte başvuru zamanı ve şartları da duyurulmuş olacak. Alınacak personel 657 sayılı Kununun 4. maddesinin b bendine göre çalışacak.
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