65 yaş aylığı, yüzde 88 artırılarak 265,79 liradan 500 liraya çıktı. Torba yasada yapılan değişiklik ile 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan bin 500 liraya ulaşmış oldu. Böylece 65 yaş aylığı alan vatandaşlara üç ayda bir 1.500 lira ödeme yapılıacak. Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.
65 yaşa bin 500 lira maaş
Etiketler: Yaşlı
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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