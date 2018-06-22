;
Yol Durumu
  1. Dev rüzgar için tarih 23 Ekim
  2. 3 milyon eğitim desteği

Yatırım kalkınma hamlesi

Yatırım istihdam kalkınma hamlesi
Türkiye, 16 yıldır sürdürdüğü kesintisiz büyüme ve kalkınmayı 24 Haziran sonrasında da devam ettirecek. AK Parti hükümeti stratejisinin ekonomi ayağını 'yatırım, istihdam, kalkınma' parolası üzerine temellendirirken, yatırım alanlarının başında savunma ve enerji sektörleri yer alacak. Yerli ve milli savunma teknolojileri kapsamında yeni dönemde Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacağı gibi, stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları da üretilecek. Yeni Havalimanı ile Çanakkale 1915 köprüsü gibi mega projeler de tamamlanacak. 'un ihalesi düzenlenerek ilk kazma vurulacak.


Barış ŞİMŞEK
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ