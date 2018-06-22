Yatırım istihdam kalkınma hamlesi

Türkiye, 16 yıldır sürdürdüğü kesintisiz büyüme ve kalkınmayı 24 Haziran sonrasında da devam ettirecek. AK Parti hükümeti yeni dönem stratejisinin ekonomi ayağını 'yatırım, istihdam, kalkınma' parolası üzerine temellendirirken, yatırım alanlarının başında savunma ve enerji sektörleri yer alacak. Yerli ve milli savunma teknolojileri kapsamında yeni dönemde Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacağı gibi, stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçları da üretilecek. Yeni Havalimanı ile Çanakkale 1915 köprüsü gibi mega projeler de tamamlanacak. Kanal İstanbul'un ihalesi düzenlenerek ilk kazma vurulacak.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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