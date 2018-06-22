Ücretler devletten

İMALAT ve bilişim sektörünü stratejik sektör olarak belirleyen yeni nesil teşvik uygulamaları başladı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun verdiği bilgiye göre;
GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN DESTEK: İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden değil çalışanın aldığı 5 bin 412 lira brüt ücrete kadar azami 2 bin 151 lira prim ve vergi desteği verilecek.
DİĞER SEKTÖRLERE DE TEŞVİK: Bilişim ve imalat dışındaki diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden 883 lira vergi ve prim desteği sağlanacak.
BİR SENDEN BİR BENDEN: İmalat sektöründe 1-3 işçi çalıştıran işverenlerin, 2018 yılında ilave olarak işe aldıkları işçilerin iki ayda bir ücret, prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. İşe alınacak kişilerin 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekiyor. Teşvikten aynı işyeri en fazla 2 işçi için yararlanabilecek. 1 sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil) 2 bin 486 destek sağlanacak.
GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN DESTEK: İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden değil çalışanın aldığı 5 bin 412 lira brüt ücrete kadar azami 2 bin 151 lira prim ve vergi desteği verilecek.
DİĞER SEKTÖRLERE DE TEŞVİK: Bilişim ve imalat dışındaki diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden 883 lira vergi ve prim desteği sağlanacak.
BİR SENDEN BİR BENDEN: İmalat sektöründe 1-3 işçi çalıştıran işverenlerin, 2018 yılında ilave olarak işe aldıkları işçilerin iki ayda bir ücret, prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. İşe alınacak kişilerin 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekiyor. Teşvikten aynı işyeri en fazla 2 işçi için yararlanabilecek. 1 sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil) 2 bin 486 destek sağlanacak.
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