Patates-soğanda fiyat oyunu

Başbakan Binali Yıldırım, bir anda tırmanan soğan ve patates fiyatlarına ilişkin olarak, "Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız" açıklamasını yaptı.
1 GÜNDE TIRMANDI
19 Haziran'da patatesin fiyatının 2.5-3 lira, soğanın ise 4.5 lira olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bir gün sonra nasıl oluyor birden bire fırlayıp gidiyor. Bunun mantıklı bir izahı yok. Millet ne olduğunun, ne film döndüğünün farkında" dedi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Belirli bölgede, soğanın çok yoğun yetiştiği bölgelerde afetlerden rekoltede düşme var. Daha mahsul ortaya çıkmadan, 'Soğan, patates fiyatları bu sene yükselecek' dedikodusu öne sürülüyor ve oradan başlıyor fiyatlar yükselmeye. Açıkçası spekülasyonlardan öte bir şey değil."
TAKİP EDİYORUZ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz kısıtlılığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan, fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım; biz takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunduk."
1 GÜNDE TIRMANDI
19 Haziran'da patatesin fiyatının 2.5-3 lira, soğanın ise 4.5 lira olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bir gün sonra nasıl oluyor birden bire fırlayıp gidiyor. Bunun mantıklı bir izahı yok. Millet ne olduğunun, ne film döndüğünün farkında" dedi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Belirli bölgede, soğanın çok yoğun yetiştiği bölgelerde afetlerden rekoltede düşme var. Daha mahsul ortaya çıkmadan, 'Soğan, patates fiyatları bu sene yükselecek' dedikodusu öne sürülüyor ve oradan başlıyor fiyatlar yükselmeye. Açıkçası spekülasyonlardan öte bir şey değil."
TAKİP EDİYORUZ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz kısıtlılığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan, fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım; biz takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunduk."
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