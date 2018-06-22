Bayram tatilinin sona ermesiyle İmar Barışına başvuru yağmuru yaşanıyor. Özellikle Sarıyer'de şimdiden barış eli 20 bin insana uzandı. Ak Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar; muhalefet bu durumu her seçimde malzeme olarak kullanıyordu, çözüm meclise gelince de zenginlere çıkarıyorlar diyerek engellemeye çalıştılar. Vatandaşın yüzünde sevinç, mutluluk, huzur var, dedi.