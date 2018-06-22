Bayram tatilinin sona ermesiyle İmar Barışına başvuru yağmuru yaşanıyor. Özellikle Sarıyer'de şimdiden barış eli 20 bin insana uzandı. Ak Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar; muhalefet bu durumu her seçimde malzeme olarak kullanıyordu, çözüm meclise gelince de zenginlere çıkarıyorlar diyerek engellemeye çalıştılar. Vatandaşın yüzünde sevinç, mutluluk, huzur var, dedi.
İmar Barışı vatandaşı sevindirdi
Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından İmar Barışı'na başvurular son hızla sürmeye devam etti. Türkiye genelinde rekor başvuru yaşanırken şu ana kadar başvuru yapanların sayısı 1 milyonu aştı. Özellikle Sarıyer, Güngören ve Beykoz gibi bölgelerde yaşayanlar imar sorununun çözülmesiyle birlikte rahat bir nefes alırken başvuru yapmak için merkezlere akın etti. Vatandaş konu ile ilgili yapılan çalışmadan oldukça memnun olurken, yüzlerindeki sevinç görüntülere de yansıdı.
Etiketler: seçim , AK Parti , imar barışı , e devlet , Salih Bayraktar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.