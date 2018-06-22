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vatandaşı sevindirdi

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından 'na başvurular son hızla sürmeye devam etti. Türkiye genelinde rekor başvuru yaşanırken şu ana kadar başvuru yapanların sayısı 1 milyonu aştı. Özellikle Sarıyer, Güngören ve Beykoz gibi bölgelerde yaşayanlar imar sorununun çözülmesiyle birlikte rahat bir nefes alırken başvuru yapmak için merkezlere akın etti. Vatandaş konu ile ilgili yapılan çalışmadan oldukça memnun olurken, yüzlerindeki sevinç görüntülere de yansıdı.

Bayram tatilinin sona ermesiyle na başvuru yağmuru yaşanıyor. Özellikle Sarıyer'de şimdiden barış eli 20 bin insana uzandı. Sarıyer İlçe Başkanı ; muhalefet bu durumu her de malzeme olarak kullanıyordu, çözüm meclise gelince de zenginlere çıkarıyorlar diyerek engellemeye çalıştılar. Vatandaşın yüzünde sevinç, mutluluk, huzur var, dedi.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 12:24
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