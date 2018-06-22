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Bakan : 'nda 225 bin kişi çalışacak

Son dakika haberi... Bakan : "'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana sağlanacak."

Bakan açıkladı! 3. Havalimanı yüz binlere iş kapısı olacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ahmet Arslan: "'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana sağlanacak." dedi.

"TEK ALTERNATİFLERİ KALIYOR
Bakan Arslan, "Muhalefet projelerle ilgili çok şey konuşuyor ancak pozitif değil. Tek alternatifleri kalıyor, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 10:20
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