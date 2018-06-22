Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ahmet Arslan: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." dedi.

"TEK ALTERNATİFLERİ KALIYOR

Bakan Arslan, "Muhalefet projelerle ilgili çok şey konuşuyor ancak pozitif değil. Tek alternatifleri kalıyor, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı." diye konuştu.



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