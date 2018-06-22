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, ile ilgili iddiaları yalanladı

Uluslararası Para Fonu (), "’nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı.

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı 'nin dünkü "IMF, için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'ÖZEL BİR GRUP OLUŞTURULMADI'
Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF'de bir grubu oluşturulduğu belirtiliyor." iddialarına yer vermişti.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 22:33
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