İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Hak-İş Konfederasyonu arasında 8 kuruluştaki 12 bin 800 kişi için toplu iş sözleşmesi imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Artış mutabakatımız yüzde 14. İlave ödemelerle ortalamamız yüzde 16-17'yi buluyor. Daha düşük maaşlı artışlara baktığımız zaman ise bu ortalama yüzde 20'ye çıkıyor" dedi.
İBB işçisine yüzde 16 zam
Etiketler: ibb , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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