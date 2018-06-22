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işçisine yüzde 16 zam

İBB işçisine yüzde 16 zam
Büyükşehir Belediyesi () ile Hak-İş Konfederasyonu arasında 8 kuruluştaki 12 bin 800 kişi için toplu iş sözleşmesi imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Artış mutabakatımız yüzde 14. İlave ödemelerle ortalamamız yüzde 16-17'yi buluyor. Daha düşük maaşlı artışlara baktığımız zaman ise bu ortalama yüzde 20'ye çıkıyor" dedi.
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