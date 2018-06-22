İstanbul serbest piyasada dolar 4,7370 liradan, avro 5,5100 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,7350 liradan alınan dolar, 4,7370 liradan satılıyor. 5,5080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5100 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7380 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4950 lira olmuştu.