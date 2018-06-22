Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 23 Mayıs Çarşamba günü 202 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 190 lira seviyelerine düştü. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 22 Haziran 2018'de de yükseliyor mu? 22 Haziran Cuma çeyrek altın ne kadar? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 22.6.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

193,37 liradan alınırken, 193,44 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 308,91 liradan alınırken 315,96 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 615,90'dan alınırken 631,92 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1274,00 liradan alınıp 1286,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NASIL DEĞERLENİR?

Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumken altın fiyatlarının yükselmesinin ana nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz :