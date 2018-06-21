Fransa'daki danışmanlık hizmeti şirketi Capgemini tarafından hazırlanan 2018 Dünya Servet Raporu'na göre, dünyada en az 1 milyon dolar varlığa sahip kişilerin toplam servetinin 2017'de 70 trilyon doları aştığı belirtildi. Milyoner ve milyarderlerin toplam servetinin ilk kez 2017 yılında 70 trilyon doların üzerine çıktığı vurgulanan raporda; ABD, Japonya, Almanya ve Çin'in geçen sene en az 1 milyon dolara sahip bireylerin yüzde 61.2'sini barındırdığı kaydedildi.
Zenginler çoğaldı
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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