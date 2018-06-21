Avrupa indirimi

THY, transfer merkezi İstanbul'dan, Avrupa'nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 24 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak. İndirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, 19 Haziran-4 Temmuz'da satın alacakları biletlerle 1 Ekim 2018-31 Mart 2019 arasında her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek.
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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