170 bin kadın girişimci oldu

Kadınların işgücüne katılımı konusunda birçok çalışma yapılırken, başta hükümet olmak üzere dernekler ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli teşvik mekanizmaları geliştiriyor. Bu kapsamda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla, finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor. Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un kurduğu Grameen Bank ile yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen programda, teminat ve kefalet gerekmeden, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde tamamen güvene dayalı mikrokredi veriliyor.
EL İŞİ ÜRÜNLER İLK SIRADA
TİSVA'dan alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde 60 ilde 90 şubede faaliyetlerin yürütüldüğü Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana 170 binden fazla dar gelirli kadına ulaşılarak 750 milyon liranın üzerinde mikrokredi dağıtıldı. Verilen mikrokredilerin geri dönüşünde ise yüzde 100'lük başarı sağlandı. Aile fertleri dahil edilerek bakıldığında, mikrokredi imkanından yararlanan kişi sayısının yaklaşık 600 bin olduğu tahmin ediliyor. Program ile bu yılın tamamında, 200 milyon liralık mikrokredi dağıtılması hedefleniyor. Mikrokredi uygulamasında, el işi ürünleri üretimi ağırlıklı oldu. Böylece kadınların kullandığı mikrokrediler, yüzde 37.9'la en fazla 'işlem ve üretim' sektöründe değerlendirildi. Mikrokredilerin diğer kullanım alanlarına bakıldığında, yüzde 30.5 ile ticaret, yüzde 21 ile işletme sahipliği, yüzde 6.1 ile hayvancılık, yüzde 2.6 ile hizmetler ve yüzde 1.9 ile de tarım sektörü öne çıktı. Uygulamada, hiçbir maddi varlığı olmayan kadınlar, mikrokredi almada diğerlerine göre öncelikli kılınıyor. Mikrokredi programında sadece bir iş fikri olan dar gelirli kadınlara kredi verilmesi esas alınıyor.
EL İŞİ ÜRÜNLER İLK SIRADA
TİSVA'dan alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde 60 ilde 90 şubede faaliyetlerin yürütüldüğü Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana 170 binden fazla dar gelirli kadına ulaşılarak 750 milyon liranın üzerinde mikrokredi dağıtıldı. Verilen mikrokredilerin geri dönüşünde ise yüzde 100'lük başarı sağlandı. Aile fertleri dahil edilerek bakıldığında, mikrokredi imkanından yararlanan kişi sayısının yaklaşık 600 bin olduğu tahmin ediliyor. Program ile bu yılın tamamında, 200 milyon liralık mikrokredi dağıtılması hedefleniyor. Mikrokredi uygulamasında, el işi ürünleri üretimi ağırlıklı oldu. Böylece kadınların kullandığı mikrokrediler, yüzde 37.9'la en fazla 'işlem ve üretim' sektöründe değerlendirildi. Mikrokredilerin diğer kullanım alanlarına bakıldığında, yüzde 30.5 ile ticaret, yüzde 21 ile işletme sahipliği, yüzde 6.1 ile hayvancılık, yüzde 2.6 ile hizmetler ve yüzde 1.9 ile de tarım sektörü öne çıktı. Uygulamada, hiçbir maddi varlığı olmayan kadınlar, mikrokredi almada diğerlerine göre öncelikli kılınıyor. Mikrokredi programında sadece bir iş fikri olan dar gelirli kadınlara kredi verilmesi esas alınıyor.
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