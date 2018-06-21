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ABD’den ’a 205 milyon dolar ceza

'nın en büyük larından , döviz piyasasında 2007 ile 2013 döneminde borsada yapılan manipülasyon yolsuzlukları nedeniyle 205 milyon dolar ödeyecek.

ABD’den Deutsche Bank’a 205 milyon dolar ceza

Maliyesi (DFS), Alman sının yerel mali yasaları ihlal ettiğinden dolayı 205 milyon Dolar cezaya çarptırıldığını açıkladı.

da Amerikan maliyesinin kestiği cezayı ödemeyi ve iddia edilen usulsüzlüğü kabul ettiğini duyurdu.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 02:59
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