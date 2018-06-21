ABD’den Deutsche Bank’a 205 milyon dolar ceza

New York Maliyesi (DFS), Alman bankasının yerel mali yasaları ihlal ettiğinden dolayı 205 milyon Dolar cezaya çarptırıldığını açıkladı.
Deutsche Bank da Amerikan maliyesinin kestiği cezayı ödemeyi ve iddia edilen usulsüzlüğü kabul ettiğini duyurdu.
New York Maliyesi (DFS), Alman bankasının yerel mali yasaları ihlal ettiğinden dolayı 205 milyon Dolar cezaya çarptırıldığını açıkladı.
Deutsche Bank da Amerikan maliyesinin kestiği cezayı ödemeyi ve iddia edilen usulsüzlüğü kabul ettiğini duyurdu.
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